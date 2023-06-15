Гастроэнтеролог объяснила, в чем опасность питьевой диеты

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала «СЭ», какую опасность для организма несет питьевая диета. «Питьевая диета предполагает употребление любых супов и напитков, таких как соки, смузи, чаи и прочие», — пояснила специалист.

По словам Ирины Шубиной, питьевая диета относится к довольно опасным схемам питания. Она приводит к нарушению работы кишечника, вызывает воспалительные заболевания желудка и отрицательно сказывается на зубной эмали.

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