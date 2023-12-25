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Гастроэнтеролог перечислила самые вредные продукты
Питание и еда

Сегодня, 18:15

1 мин.

Гастроэнтеролог перечислила самые вредные продукты

Мария Маковей
Автор
Фастфуд, сладости, соусы и прочая вредная еда на столе
Фото happy_lark/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала о самых вредных и опасных для здоровья человека продуктах.

По ее словам, на первом месте — покупные соусы и заправки. В них содержится много сахара, трансжиров, консервантов и стабилизаторов. Одна ложка такого соуса испортит всю пользу овощного салата.

Также эксперт рекомендует исключить из рациона колбасы, сосиски, сахар, цельное молоко и алкоголь.

Как сказала врач, все эти продукты негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, замедляют метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу.

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