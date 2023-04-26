Гастроэнтеролог предложила рецепт полезного и вкусного завтрака

На сайте издания «Кубанские новости» поделились простым, быстрым, полезным и вкусным рецептом завтрака от врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой. «Я считаю, что завтрак важен. Особенно для людей с хронической усталостью, нарушениями сна или в состоянии стресса», — пояснила специалист и предложила приготовить низкоуглеводные кокосовые панкейки без глютена и сахара.

Для приготовления полезного завтрака по рецепту Диляры Лебедевой, вам понадобится одно яйцо, сахарозаменитель или сироп по вкусу, рисовая мука (30 г), кокосовая мука (15 г), кокосовое молоко (90 мл), разрыхлитель (на кончике ножа), кокосовое масло (5 г), щепотка соли, кокосовая стружка (5 г) и инжир для украшения (100 г). Если нужно увеличить количество белка, диетолог посоветовала добавить протеин (15 г). «Взбиваем яйца с сахарозаменителем. Добавляем рисовую и кокосовую муку, разрыхлитель, кокосовое молоко и щепотку соли. Взбиваем до однородной массы и оставляем на 15 минут. Сковороду разогреваем, смазываем кокосовым маслом и под крышкой выпекаем панкейки по 3-4 минуты с каждой стороны», — пояснила Диляра Лебедева. Готовые панкейки нужно выложить на тарелку, полить сиропом, посыпать кокосовой стружкой и украсить инжиром.

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