Гастроэнтеролог рассказал, в каком случае можно перекусить фастфудом

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендацией врача-гастроэнтеролога Алексея Буеверова, как правильно есть фастфуд, а именно гамбургер, чизбургер и тому подобные блюда. «Те, кто доказывает, что обед фастфудом не вреден для здоровья, возможно, забыли дать самый ценный совет: выкиньте верхнюю половину булочки», — заявил эксперт.

Вполне приличный обед, по словам Алексея Буеверова, может получиться, если булочку в бургере заменить на цельнозерновой хлеб.

Ранее мы рассказывали, в какое время дня есть фастфуд безопаснее для фигуры.