Гастроэнтеролог рассказала, какая зелень приносит максимальную пользу организму

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-терапевта, гастроэнтеролога-диетолога Анастасии Тимченко регулярно употреблять листовую зелень, а именно кресс-салат, руколу, шпинат. Последний по словам специалиста, наиболее богат витаминами А, К, С и В9, а также железом и клетчаткой. Тем, кому не нравится его вкус, Анастасия Тимченко предложила заменять шпинат салатом мангольд.

Хорошим дополнением к мясу или морепродуктам, по мнению гастроэнтеролога, будет кресс-салат. Руколу Анастасия Тимченко порекомендовала сочетать также с морепродуктами или с творожным сыром. Главный плюс этой зелени — практически нулевая калорийность. Также она улучшает работу ЖКТ, снижает «плохой холестерин» и повышает сопротивляемость иммунитета.

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