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Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть орехи
Питание и еда

Сегодня, 19:30

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть орехи

Мария Задорожная
Автор
Разные орехи на столе
Фото DenisMArt, iStock
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Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости заявила, что определенным категориям людей стоит есть орехи с особой осторожностью. Так людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией лучше отказаться от употребления этого продукта.

«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь», — объяснила доктор.

Медик добавила, что вымачивание снижает содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ.

Врач также подчеркнула, что от кедровых орехов следует отказаться тем, кто страдает расстройством кишечника, кожными заболеваниями и индивидуальной непереносимостью.

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