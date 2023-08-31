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Сегодня, 14:00

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях низкокалорийных диет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка с капустой.
Фото Freepik/wayhomestudio
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31 августа врач-гастроэнтеролог консультативной взрослой поликлиники ДВФУ Екатерина Валькова в беседе с ИА PrimaMedia рассказала об опасности низкокалорийных диет. Они могут стать причиной серьезных нарушений в организме, начиная с дефицита питательных веществ, усталости, потери мышечной массы, проблем с кожей и волосами, заканчивая негативным влиянием на работу внутренних органов и систем.

«Эти диеты противопоказаны пациентам с хроническими заболеваниями и могут применяться в исключительных случаях только под наблюдением врача. Кроме того, такое питание может привести к нарушениям гормонального баланса и ослаблению иммунной системы», — заключила Екатерина Валькова.

Ранее, 28 февраля, мы рассказывали, какие бывают диеты и чем они опасны.

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Диеты
Польза и вред
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