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Гастроэнтеролог рассказала о вредных свойствах холодца
Питание и еда

Сегодня, 14:30

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала о вредных свойствах холодца

Мария Маковей
Автор
Холодец на столе
Вред холодца.
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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что холодец обладает рядом вредных свойств. Поэтому некоторым людям лучше отказаться от блюда, пишет «Доктор Питер».

Как утверждает эксперт, из-за высокой концентрации специй и жира холодец не стоит давать детям в возрасте до трех лет. Продукт полностью не усваивается и начинает раздражать кишечник.

Также врач советует с осторожностью есть холодец тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеваниями органов ЖКТ и подагрой.

«При подагре в организме накапливается мочевая кислота — азотсодержащее вещество, конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец препятствует выводу мочевой кислоты с мочой и лишь усугубляет течение болезни», — объяснила гастроэнтеролог.

Кроме того, Кашух рекомендует не сочетать холодец с высококалорийными блюдами: жареным мясом или майонезными салатами. Лучше сочетать блюдо с овощными салатами и сметаной.

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