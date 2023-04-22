Гастроэнтеролог развеяла мифы о полезных завтраках

Врач-гастроэнтеролог Юлия Чуева рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак. По словам специалиста, в завтрак не нужно включать сладкие хлопья, поскольку в них много сахара и консервантов. «Регулярное употребление этого продукта по утрам может ускорить старение и в целом подорвать здоровье любого человека», — заявила медик. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Лишними на завтрак будут блины и пончики в сладком сиропе, а также кексы. Последние не станут более полезными, даже если половину муки заменить тертой морковью или свеклой. «Запасы энергии кекс существенно пополнить явно не сможет. Чувство голода вернется уже спустя час», — предупредила гастроэнтеролог.

Завершает список бесполезных завтраков яичница с колбасой или беконом. «Употребление такой еды в начале дня может привести к ожирению, что впоследствии обернется диабетом, атеросклерозом и болезнями печени», — резюмировала Юлия Чуева.

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