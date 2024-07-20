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Газированные напитки в два раза увеличивают риск развития рака
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Газированные напитки в два раза увеличивают риск развития рака

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет газировку
Фото ArtMarie/istockphoto.com
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Ученые из Университета Вашингтона обнаружили, что ежедневное употребление двух газированных напитков или спортивных энергетических напитков увеличивает риск развития рака кишечника в два раза, сообщает издание Wales Оnline.

Эксперты изучили данные 95 464 медсестер из США в возрасте от 25 до 42 лет, которые наблюдались в течение 24 лет. Добровольцы сообщали о своем питании и потреблении напитков с помощью анкет каждые четыре года.

В ходе эксперимента ученые брали во внимание общие показатели здоровья участников, их образ жизни и индекс массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте, использование аспирина, других медикаментов и витаминных добавок, а также семейную историю заболеваний.

В результате у 109 участниц был диагностирован рак кишечника в возрасте до 50 лет. Причем большая часть онкобольных оказалась в группе, которая потребляла сладкие газированные напитки длительное время.

Также исследование показало, что замена газированных напитков на напитки с сахарозаменителями, кофе, полужирное или цельное молоко снижает риск заболевания на 17-36%.

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