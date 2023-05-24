Гепатолог предупредил об опасной для печени привычке

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На сайте издания «Кубанские новости» рассказали о крайне вредной для печени привычке. Врач-гепатолог Игорь Домнин объяснил, что к серьезным заболеваниям может привести привычка пить мало воды, то есть потребление недостаточного количества жидкости. «Печень фильтрует кровь, очищая ее от токсинов и других вредных веществ. Если организм обезвожен, кровь густеет, а работа печени сильно усложняется: орган не успевает нейтрализовать все яды, которые есть в крови. Происходит сбой. Как следствие, нарушается и метаболизм, то есть полезные вещества из пищи поступают в кровь не в полном объеме», — пояснил специалист.
Как отметил Игорь Домнин, печень — очень благодарный орган с уникальной способностью самовосстанавливаться. Однако хроническое обезвоживание для нее губительно. Поэтому за полчаса до еды гепатолог порекомендовал выпивать хотя бы стакан теплой воды — это подготовит печень к нагрузке.
Ранее мы рассказывали о других привычках, которые вредят здоровью печени.
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