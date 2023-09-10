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Сегодня, 21:00

Гинзбург рассказал о пользе кисломолочных продуктов для иммунитета

Фото istockphoto.com/mescioglu
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе кисломолочных напитков. По словам специалиста, они очень полезны для кишечника.

«В кисломолочных напитках есть бифидобактерии и лактобактерии, которые помогают организму как симбионтная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка кишечника», — приводит слова Гинзбурга «Москва 24» .

Также известный врач рекомендует отдавать предпочтение именно несладким напиткам. Дело в том, дополнительный сахар делает их уже не такими полезными.

Ранее Гинзбург перечислил продукты, особо полезные для пожилых людей.

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Михаил Гинзбург
Советы и рекомендации
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