Гинзбург заявил, что крабовое мясо предотвращает болезнь Альцгеймера

Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах мяса краба. По его словам, оно богато полезными жирными кислотами, цинком и витамином D.

«Витамин D влияет на состояние ЦНС, предотвращает депрессию и болезнь Альцгеймера. Кроме того, с морепродуктами в наш организм поступают йод, селен и цинк, которые просто необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — приводит слова Гинзбурга портал NEWS.ru.

Также специалист отмечает, что в мясе краба мало жиров, оно состоит из легкоусвояемого белка.

Ранее невролог раскрыл ранний признак болезни Альцгеймера.