Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 16:20

Health-коуч объяснила, как правильно есть после 40 лет

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drobotdean
Telegram Дзен

Health-коуч Любовь Сотникова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что полезной практикой после 40 лет будет вести дневник питания и фотографировать все, что вы едите даже если вы не блогер. «В конце дня можно делать коллаж фото и оценивать объем съеденного самому или при помощи специалиста — health-коуча, нутрициолога, диетолога», — пояснила эксперт. Привычка фотографировать еду, по ее словам, привьет желание красиво сервировать ее и подготовит организм к приему пищи — пауза перед едой крайне важна. Она поможет успокоить нервную систему, организм получит сигнал о готовности усваивать еду и начнет выделять необходимые гормоны и ферменты. «Неслучайно существует традиция во многих религиях молиться перед едой: настроиться, поблагодарить себя и близких и уже потом брать в руки вилку», — подчеркнула Любовь Сотникова.

Что происходит с организмом после 40 лет и какая еда подойдет ему лучше всего, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог рассказала о том, сколько раз в неделю нужно есть рыбу