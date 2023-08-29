Хирург назвал еду, вызывающую агрессивный рак быстрее жареного

Хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян назвал еду, вызывающую агрессивный рак быстрее жареного. По его словам, повышенное употребление животных жиров повышает риск развития онкологии, даже если отказаться от жареной пищи, но при этом регулярно есть жирное мясо и копчености. Об этом 27 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Марк Гадзиян подчеркнул, что категорически отказываться от мяса не нужно — стоит его есть в разумных количествах, требуемых организму в день, а также потреблять больше овощей и фруктов.

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали о факторах, которые увеличивают риск развития рака.