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15 мая, 17:35

Иммунолог объяснила, почему не стоит есть просроченные продукты, даже если они выглядят свежими

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка выбирает продукты.
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с порталом «Москва-24» рассказала, что даже не испорченные с виду продукты не стоит есть после истечения срока годности. «Никакие просроченные продукты есть нельзя. Ничего с ними делать нельзя: ни варить, ни обжаривать, их просто надо выбросить. Это же касается и хлеба, если он заплесневел. Даже если мы видим плесень на небольшом участке, она все равно проникает намного глубже. Это все надо выкидывать», — предупредила специалист.

Наиболее опасны, по словам Марины Аплетаевой, продукты белкового происхождения. К ним относятся колбаса, сосиски, сыр, яйца и прочее. Употребление их после истечения срока годности чревато отравлением. «Рвота, диарея, повышение температуры — это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — пояснила врач.

Несвежий хлеб может привести к отравлению плесневыми грибами. Оно характеризуется тошнотой, головной болью, интоксикацией, рвотой, диареей. Любые просроченные сложнокомпонентные продукты способны привести к отправлениям, поэтому есть их нельзя не в каком виде, резюмировала Марина Аплетаева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что будет, если съесть плесень.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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