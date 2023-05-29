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Сегодня, 17:05

Иммунолог рассказала, в каких случаях клубника противопоказана

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Клубника в корзине на деревянной доске.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», в каких случаях клубника противопоказана. «Клубника — замечательная, любимая многими ягода. Она содержит витамины А, С, В5, Р, Е, фолиевую кислоту. Железа в ней в 40 раз больше, чем в винограде. Есть также цинк, фосфор, кальций, медь и другие микроэлементы и полезные вещества», — пояснила специалист. Благодаря такому насыщенному составу, клубника способна тонизировать кожу и защищать ее от ультрафиолета (помогает пеларгонидин), обладает противовоспалительными (за счет салициловой кислоты) и мочегонными свойствами. Однако стоит помнить и о противопоказаниях.

Людям с нарушениями в работе почек, повышенной кислотностью, проблемами с ЖКТ врач порекомендовала употреблять клубнику с осторожностью. Также эта ягода по разным причинам может вызывать аллергию. «Не забывайте о том, что поверхность клубники неоднородная и пористая, она с легкостью накапливает тяжелые металлы и токсины, если растет в месте с плохой экологией или у дороги. Помните, что крупная, красивая клубника может быть такой, благодаря пестицидам, которыми ее поливали», — резюмировала Наталья Перова.

Ранее мы рассказывали, обязательно ли чистить фрукты и овощи.

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Польза и вред
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