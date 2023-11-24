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Интегративный нутрициолог объяснила, чем опасен кокос
Питание и еда

Сегодня, 21:45

1 мин.

Интегративный нутрициолог объяснила, чем опасен кокос

Мария Маковей
Автор
Кокос и кокосове пюре на столе
Фото Ivan Bajic/istockphoto.com
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Чрезмерное употребление кокоса в пищу может привести к набору веса, об этом «СЭ» сообщила интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По ее словам, экзотический плод — довольно калорийный продукт, которым не стоит увлекаться. Кроме того, в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому людям с атеросклерозом, язвенной болезнью и гастритом эксперт советует быть осторожными.

«Кокосы могут быть заражены сальмонеллой, если они не были должным образом обработаны или хранятся в неподходящих условиях. Поэтому важно покупать плоды в надежных магазинах», — предупредила специалист.

Также у некоторых людей заморский продукт может спровоцировать аллергическую реакцию. Она проявляется в виде зуда, покраснений кожи, отека и даже анафилактического шока.

«Если вы склонны к аллергии, употребляйте кокос с осторожностью», — отметила нутрициолог.

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