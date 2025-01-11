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Исследование CNN: в протеине нашли опасные металлы
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Исследование CNN: в протеине нашли опасные металлы

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит протеин
Фото Farion_O, iStock
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CNN провел лабораторные исследования спортивного питания и выявил, что в протеиновых порошках превышено содержание тяжелых металлов, а именно кадмия и свинца. При этом наибольшее количество этих металлов присутствует в растительных продуктах и товарах со вкусом шоколада. Так в шоколадных спортивных добавках содержится в 4 раза больше свинца и в 110 раз больше кадмия, чем в продуктах со вкусом ванили.

Известно, что свинец в любых концентрациях очень опасен для здоровья, а кадмий — канцероген, который негативно влияет на работу сердца, почек, кишечника, мозга, дыхательной и репродуктивной систем человека.

«В среднем в органических белковых порошках было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия, чем в неорганических», — подчеркнула исполнительный директор проекта Жаклин Боуэн.

Также источник сообщил, что самыми безопасными считаются протеиновые порошки на основе гороха.

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