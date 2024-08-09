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Исследование: популярный сахарозаменитель может спровоцировать сердечный приступ и инсульт
Питание и еда

Сегодня, 14:25

1 мин.

Исследование: популярный сахарозаменитель может спровоцировать сердечный приступ и инсульт

Мария Задорожная
Автор
Сахарозаменитель на столе
Фото 4nadia/istockphoto.com
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В новом исследовании клиники Кливленда говорится, что употребление продуктов, содержащих эритрит, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Это популярный искусственный подсластитель и распространенный ингредиент в продуктах кето-диеты, который повышает активность тромбоцитов в крови, что может привести к образованию тромбов, сообщает журнал Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Эритрит в основном синтезируют из кукурузы, в природе он может встречаться в некоторых фруктах. Организм вырабатывает его в очень малых количествах.

При этом эритрит малокалориен и примерно на 70% слаще сахара. Он придает хрустящую текстуру выпечке, содержится в низкокалорийных напитках и еде. Однако подсластитель плохо усваивается организмом и может накапливаться.

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