Нутрициолог объяснила, как не набрать лишний вес во время Масленицы

Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как не набрать лишние килограммы во время Масленичной недели.

«Первое, что нужно сделать, — рассчитать суточную норму калорий и придерживаться ее. Второе — подобрать к блинам легкую начинку: творожный сыр и красная рыба, греческий йогурт без сахара или нежирный творог. Если хочется подсластить лакомство, купите фрукты и ягоды. Сами блины можете сделать из овсяной, гречневой или рисовой муки», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, блины не скажутся на фигуре, если есть их в меру. Кроме того, ими нельзя заменять полноценные приемы пищи. Рацион по-прежнему должен быть разнообразным и сбалансированным.

«Завтракать, обедать и ужинать блинчиками не надо. Два блина с творогом можно съесть на завтрак, а один с ягодами — в качестве перекуса», — добавила нутрициолог.

Также Стасюк посоветовала в Масленицу не забывать про физическую активность, здоровый сон и полноценный отдых.