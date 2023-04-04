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Сегодня, 13:45

Кардиолог назвал продукты, которые защитят от тромбоза и варикоза

Ольга Стрельникова
Острый перец на желтом фоне.
Фото Freepik/wayhomestudio
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На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-кардиолога Сергея Степанова, которые помогут нормализовать густоту крови и избежать варикоза и тромбоза. По его словам, надо есть больше ягод, особенно крыжовника и малины — они богаты салициловой кислотой. Полезно включить в меню и имбирь. Он способен не только уменьшить вязкость крови, но и нормализовать сахар в крови, улучшить обмен веществ, помочь в лечении простудных заболеваний. Однако с имбирем нужно быть осторожнее при аритмии или гипертонии.

Также Сергей Степанов для разжижения крови порекомендовал употреблять кайенский перец, который разгоняет кровь благодаря веществу капсаицину, больше овощей (томатов, баклажанов, свеклы, огурцов, капусты, в том числе квашеной) и фруктов (сливы, абрикосы, лимоны, апельсины). Исключить из рациона кардиолог посоветовал бананы, грецкие орехи, чечевицу, консервированные продукты, колбасы, выпечку, картофель, животный жир и алкоголь.

Ранее мы рассказывали о привычках, которые помогут предотвратить тромбоз.

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Советы и рекомендации
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