Кардиолог назвал три продукта для людей с тахикардией

Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с изданием Vanitatis заявил, что коррекция рациона поможет в борьбе с тахикардией. Для этого следует включить в рацион три продукта.

Так, эксперт предложил людям, страдающим тахикардией, есть авокадо. По его словам, этот продукт богат магнием, калием и мононенасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для правильной работы сердца.

Также Рохас посоветовал добавить в рацион шпинат, содержащий магний и фолиевую кислоту, которые регулируют вегетативную нервную систему.

Кроме того, медик порекомендовал обратить внимание на кефир. Напиток содержит пробиотики, триптофан и различные полезные бактерии, которые положительно влияют на работу кишечника, стимулируют выработку серотонина. Благодаря кефиру можно снизить гиперактивность сердца, спровоцированную стрессом.

Рохас также призвал сбалансированно питаться, заниматься спортом и наладить режим сна.