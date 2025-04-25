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Кардиолог назвал три продукта для людей с тахикардией
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Кардиолог назвал три продукта для людей с тахикардией

Мария Задорожная
Автор
Авокадо, шпинат и смузи
Фото Lecic, iStock
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Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с изданием Vanitatis заявил, что коррекция рациона поможет в борьбе с тахикардией. Для этого следует включить в рацион три продукта.

Так, эксперт предложил людям, страдающим тахикардией, есть авокадо. По его словам, этот продукт богат магнием, калием и мононенасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для правильной работы сердца.

Также Рохас посоветовал добавить в рацион шпинат, содержащий магний и фолиевую кислоту, которые регулируют вегетативную нервную систему.

Кроме того, медик порекомендовал обратить внимание на кефир. Напиток содержит пробиотики, триптофан и различные полезные бактерии, которые положительно влияют на работу кишечника, стимулируют выработку серотонина. Благодаря кефиру можно снизить гиперактивность сердца, спровоцированную стрессом.

Рохас также призвал сбалансированно питаться, заниматься спортом и наладить режим сна.

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