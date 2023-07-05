Кардиолог назвала гарниры, опасные для сердца и сосудов

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала гарниры, насыщенные простыми углеводами, опасными для сердца и сосудов. Об этом 3 июля сообщили на портале MedikForum.

В числе продуктов, которые нужно ограничить в рационе, картошка, белый рис, изделия из белой муки, включая хлеб и макароны. «Давно замечено, что от сердечных и сосудистых недугов страдают люди, в рационе которых преобладают в том числе быстрые углеводы», — заявила кардиолог.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с СЭ порекомендовал любителям картофеля и других гарниров, насыщенных простыми углеводами, заменить их на кабачок.

«Гарниры из кабачка помогут сократить калорийность блюд, сохранив при этом вкус и пользу. Это может быть простым и доступным способом перейти на правильное питание. Кроме того, употребление кабачков способно снизить уровень холестерина в крови, тем самым благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему», — подытожил диетолог.

Ранее, 24 июня 2021 года, мы рассказывали, что будет, если есть кабачки каждый день.