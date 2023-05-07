Кардиолог назвала пищевые привычки, полезные для здоровья

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Кардиолог Ольга Бокерия порекомендовала в течение дня делать небольшие перекусы. Они благотворно влияют на работу ЖКТ, насыщают, усмиряют аппетит и позволяют избежать переедания на ночь. «Для перекусов подойдет сельдерей. В нем содержатся полезные витамины для глаз и желудка. Зелень помогает потушить изжогу и воспаления в организме», — пояснила врач. Об этом рассказали на сайте издания «Кубанские новости».
Также, по словам Ольги Бокерии, каждое утро нужно начинать со стакана теплой воды с лимоном (даже при повышенной кислотности), это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, улучшает обмен веществ и активизирует работу кишечника. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения холестерина врач посоветовала употреблять ореховое масло. Кроме того, кардиолог отметила, что нужно есть больше яблок, груш и бананов. «В этих фруктах содержится большое количество пектина — вещества, препятствующего росту раковых клеток», — подытожила специалист.
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