Кардиолог назвала продукты, снижающие холестерин

Кардиолог, прошедшая обучение в клинике Майо и Университете Джона Хопкинса, автор десятков научных статей Элизабет Клодас на сайте cnbc.com рассказала, какие продукты помогают снижать холестерин. Их доктор регулярно ест сама. «Как кардиолог, я всегда говорю пациентам, что снижение уровня «плохого» холестерина помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а питательное вещество номер один, которое это делает — клетчатка. Многие продукты содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма до того, как он попадет в кровоток», — пояснила специалист.

Сохранить здоровье сердца и жить дольше, по словам Элизабет Клодас, помогут ежедневные порции: пол стакана овсянки (улучшают функцию кровеносных сосудов и снижают кровяное давление), чашка нута (богат белком, клетчаткой, магнием, калием и железом, нормализует давление), пару пучков рукколы и другой листовой зелени (источники клетчатки и бета-каротина, который превращается в витамин А, поддерживает зрение иммунитет и здоровье кожи), горстка миндаля, семена чиа и льна (богаты витамином Е, белком и Омега-3), а также авокадо (источник множества необходимых витаминов, минералов и полезных мононенасыщенных жиров).

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