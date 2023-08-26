Кардиологи назвали опасные для здоровья продукты

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о продуктах, из-за которых организм засахаривается и возникает диабет, а также ряд опасных сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся белый рис, пшеница (хлебобулочные изделия), колбаса, полуфабрикаты и консервы. «В 70% случаев диабета виновато несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов», — заявила медик. Об этом 12 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала СЭ, что нормализовать сахар в крови поможет листовая зелень, фрукты и овощи. Они богаты растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами, витаминами и полифенолами. «Овощи обычно низкокалорийны, но за счет высокого содержания пищевых волокон дают ощущение сытости и нормализуют пищеварение. А фрукты относятся к источникам натуральных сахаров, поэтому помогают избавиться от тяги к сладкому», — пояснила эксперт.

Светлана Павличенко порекомендовала включить в рацион баклажаны, различные виды капусты (белокочанную, цветную, брокколи, кольраби), яблоки, груши, апельсины, виноград, персики и другие овощи и фрукты.

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