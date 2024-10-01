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Кола с луком: новый тренд в сети — чем это опасно
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, почему популярная среди зумеров кола с луком опасна для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Популярный напиток кола с луком
Фото соцсети
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В интернете среди зумеров набирает популярность необычный напиток — кола с луком. Дегустаторы утверждают, что луковый сок добавляет напитку острой пряности, которая перебивает сладость газировки. В итоге получается необычный, но приятный вкус.


Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем опасен хайповый напиток.


«Лук и кола содержат большое количество фосфорной кислоты. В чрезмерном количестве она может привести к образованию камней в почках, а также вызвать проблемы с костями: они могут стать более хрупкими. Возможно и развитие остеопороза», — сказала эксперт.


Специалист добавила, что при выводе из организма фосфорной кислоты вместе с мочой выходят кальций и другие минералы, необходимые для полноценного функционирования организма.


Кроме того, кола, как и лук, при чрезмерном употреблении может спровоцировать обострение язвенной болезни, гастрита, панкреатита и колита.


«Сочетание этих двух продуктов просто губительно, ведь список вредных воздействий можно продолжать до бесконечности. Следовать очередному сумасшедшему тренду из интернета я не советую», — заключила Гузман.

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