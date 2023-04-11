Кондитер рассказала, когда нужно печь куличи к Пасхе

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Производитель кондитерских изделий Яна Борисенко рассказала «СЭ», когда нужно печь куличи к Пасхе. «По традиции куличи пекут в четверг. Соответственно, в этом году — 13 апреля», — пояснила специалист.
Также Яна Борисенко отметила, что массовые производства по объективным причинам начинают подготовку заранее. «При правильной технологии и хранении куличи не черствеют, сохраняют свою свежесть, вкус и привлекательный внешний вид. Более того, если вы планируете печь большое количество — заготовки с тестом можно заморозить», — резюмировала кондитер.
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