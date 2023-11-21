Консультант по коррекции веса рассказала о вреде кето-диеты

Кето-диета, она же безуглеводная, способна спровоцировать головную боль, тошноту, слабость и запах ацетона изо рта. Об этом «СЭ» сообщила нутрициолог, консультант по коррекции веса Ольга Матвеева.

По ее словам, неприятные симптомы связаны с длительной нехваткой углеводов, которая приводит к развитию кетоза. Это состояние, когда в крови накапливаются кетоновые тела.

Эксперт предупреждает, что углеводы очень важны для нормального функционирования ЖКТ. А их недостаток может привести к проблемам с пищеварением.

«Кроме того, углеводы также могут влиять на настроение. Их недостаток может вызвать раздражительность, быструю утомляемость и другие психологические проблемы», — добавила нутрициолог.