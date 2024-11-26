Мандарины в России подорожают на 20-30 процентов к Новому году

В этом году новогодние праздники обойдутся россиянам дороже: цена на один из главных атрибутов торжества — мандарины может возрасти на 20-30 процентов. Причинами этого подорожания стали различные факторы, включая сокращение урожая мандаринов в Турции, наводнения в Испании, а также колебания курса рубля. Об актуальной ситуации на рынке мандаринов и прогнозах их цен рассказывает «Парламентская газета».

По словам Ирины Козий, главы информационного агентства FruitNews, обычно перед Новым годом происходит снижение цен на мандарины. Это связано с тем, что поставки из южного полушария переориентируются на северное, что приводит к сокращению логистических издержек. Однако в нынешнем году ситуация изменилась.



«Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов. Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. К нам Испания мандарины почти не привозит, зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные партнеры: Марокко, Египет, та же Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки. Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше и они будут дороже», — отметила эксперт.

Согласно предварительным оценкам, в этом году мандарины уже подорожали на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. Но, учитывая текущие обстоятельства, рост цен может составить 30 процентов и даже более. Козий добавила, что традиционно самыми доступными мандаринами считаются абхазские и некоторые турецкие сорта, так как Турция предлагает широкий диапазон цен и качества. Однако поставки из Абхазии составляют лишь 3-7 процентов от общего объема.

Дмитрий Леонов, заместитель правления Руспродсоюза, подтвердил рост цен, указав, что средние оптовые цены на мандарины увеличились на 4,9 процента за неделю, достигнув 92 рублей за килограмм. Факторы, влияющие на цену, включают курс валют, стоимость логистики и наценки со стороны розничных сетей.



Однако, несмотря на ожидаемое подорожание, дефицита мандаринов в стране не предвидится. Поставка мандаринов из различных стран, таких как Марокко и ЮАР, обеспечит необходимое количество цитрусовых в зимний сезон.