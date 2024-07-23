«МК»: 90% бутилированной воды льют из-под крана

Как выяснил «Московский комсомолец», большинство производителей бутилированной воды льет ее из-под крана местного водоканала. А потом просто фильтрует с помощью обратного осмоса. Это технология очищения воды, при которой молекула продавливается через ячейку мембраны, меньшей по размеру. Все минералы и микроэлементы остаются на этом фильтре. После чего производители «минерализуют» воду химикатами.

Как сообщает издание, отравиться такой водой практически невозможно, ведь она проходит проверку СЭС. Но и пользы от нее нет. В перспективе такая вода может привести к камням в почках, разрушению суставов, выпадению зубов, ногтей и волос.

«Прошедшая «экзекуцию» «обратного осмоса» вода не может называться «природной», а главный ее признак — указание на этикетке нижней и верхней ПДК (предельно допустимой концентрации) микроэлементов. Где-то в глубине мелким шрифтом написано «питьевая подготовленная». Это означает, что вода прошла процедуру обратного осмоса», — подчеркивает издание.