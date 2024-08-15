Молочная продукция в России может подорожать на 30%

Telegram-канал Brief сообщает, что молоко, сыры, масло, сливки, йогурты и кисломолочная продукция резко подорожают в России. В публикации говорится, что крупнейшие молочные заводы поднимут цены в ближайшее время на 5-30%. Причина — рост мировых цен на молочные жиры, повышение ставки ЦБ и дефицит кадров.

Однако Министерство сельского хозяйства не прогнозирует резкого роста цен на молочную продукцию в стране, передает ТАСС. Ведомство полагает, что стабилизирующими факторами будут выступать увеличение объемов производства и меры господдержки.

«Несмотря на рост себестоимости производства и ключевой ставки ЦБ, а также ряд других факторов, Минсельхоз не ожидает резкого повышения цен в этой категории. Стабилизирующими факторами будут выступать дальнейшее увеличение объемов сырья и конечной продукции, а также оказываемые меры государственной поддержки», — говорится в публикации.

В Минсельхозе также отметили, что динамика цен на основные виды молочной продукции находится в пределах инфляции.