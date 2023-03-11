Нарколог рассказал, с чем опасно сочетать алкогольные напитки

Врач нарколог-психиатр Александр Поликарпов рассказал «СЭ» о том, что алкоголь несовместим не только с различными лекарствами, например антибиотиками и обезболивающими. Есть и другие менее известные опасные сочетания. «Не стоит запивать алкоголь цитрусовыми соками — они усилят опьянение и могут вызвать аллергическую реакцию. Нередко спиртное люди дополняют сигаретами, что также усугубляет вред алкоголя», — пояснил специалист.

Наутро после бурного застолья Александр Поликарпов посоветовал отказаться от кофе, посещения бани, сауны или горячей ванны. «Может подняться артериальное давление, неприятные ощущения усугубятся, организм получит двойной удар», — резюмировал врач-нарколог.

Как снизить вред от употребления алкоголя, читайте в полной версии материала в «СЭ».