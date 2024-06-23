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Названа приправа, провоцирующая ожирение и диабет
Питание и еда

Сегодня, 12:15

1 мин.

Названа приправа, провоцирующая ожирение и диабет

Мария Маковей
Автор
Специи в баночках
Фото Hazal Ak/istockphoto.com
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Врач-нутрициолог из Школы общественного здравоохранения Университета Тулейна Лу Ци считает, что соленая пища повышает риск развития диабета второго типа. В подтверждение своих слов он привел в пример двенадцатилетнее исследование 400 тысяч пациентов. Его результаты показали, что у тех, кто подсаливает пищу, риск заболеть сахарным диабетом второго типа на 40% выше, чем у тех, кто не добавляет соль в еду.

«Мы уже знаем, что уменьшение потребления соли снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но новое исследование показывает, что если вы отодвинете от себя солонку, это поможет еще и предотвратить диабет второго типа», — приводит слова эксперта Daily Mirror.

Доктор отметил, что пока неизвестно, как точно соль провоцирует развитие диабета. По его мнению, приправа усиливает аппетит и побуждает больше есть, что становится главной причиной развития ожирения и внутренних воспалений.

Соль. Как соль влияет на здоровье?

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