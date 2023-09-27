Названы три продукта для улучшения памяти

Сегодня, 17:35
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогают улучшить память пожилым людям. По словам специалиста, им стоит добавить в свой рацион питания ягоды черного цвета, жирную рыбу и яйца.
«Черника, голубика и ежевика богаты элементами, которые хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, и мозг нормально снабжается кислородом. Для хорошей работы мозга важно употреблять продукты, в которых содержатся омега-3. Она препятствует развитию атеросклероза. Больше всего ее содержится в рыбе холодных морей. Подойдет селедка, которую можно тушить и запекать. Также можно есть печень трески», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».
Также диетолог рекомендует употреблять яйца, содержащие холин — предшественник ацетилхолина, который отвечает за скорость передачи нервного импульса.
Ранее врач рассказал, чем могут быть опасны яйца пашот.
Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!