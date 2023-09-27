Названы три продукта для улучшения памяти

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогают улучшить память пожилым людям. По словам специалиста, им стоит добавить в свой рацион питания ягоды черного цвета, жирную рыбу и яйца.

«Черника, голубика и ежевика богаты элементами, которые хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, и мозг нормально снабжается кислородом. Для хорошей работы мозга важно употреблять продукты, в которых содержатся омега-3. Она препятствует развитию атеросклероза. Больше всего ее содержится в рыбе холодных морей. Подойдет селедка, которую можно тушить и запекать. Также можно есть печень трески», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Также диетолог рекомендует употреблять яйца, содержащие холин — предшественник ацетилхолина, который отвечает за скорость передачи нервного импульса.

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