Названы заболевания, при которых нельзя есть сельдь

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, кому не стоит употреблять селедку. По ее словам, она может быть вредна из-за большого количества соли.

«Соленая селедка может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки», — приводит слова Королевой «Москва 24».

При этом здоровым людям можно есть сельдь без вреда для здоровья, так как в ней много полезной омеги-3.

Ранее нутрициолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее.