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Невролог объяснил, в каких случаях вино полезно для здоровья
Питание и еда

Сегодня, 15:00

1 мин.

Невролог объяснил, в каких случаях вино полезно для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Бокалы с вином в руках пары
Фото Yuliya Taba, iStock
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Врач-невролог Алексей Данилов в рамках Российского винодельческого форума рассказал, как вино и продукты из винограда могут использоваться для профилактики ряда заболеваний.


«Вино является уникальным продуктом, который в зависимости от количества и качества, может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на организм. К примеру, алкогольные напитки из натурального винограда при соблюдении ряда важных условий могут использоваться для профилактики болезни Альцгеймера. Только в нашей стране от заболевания страдают более 1,5 млн человек», — отметил эксперт.


Чтобы вино приносило пользу, следует пить его в умеренных количествах и сочетать с правильным питанием, акцентируя внимание на средиземноморской диете и регулярной физической активности. Чрезмерное потребление вина, напротив, повышает риск развития деменции из-за его нейротоксического действия, подчеркнул доктор.


«Эффект вина, как и любого медикамента, напрямую зависит от дозы и состояния здоровья человека. Поэтому вопрос о его использовании для улучшения здоровья требует внимательного подхода. Людям, склонным к зависимостям или имеющим проблемы с печенью, не стоит рассматривать вино как лечебное средство», — сказал Данилов.

Кроме того, не стоит начинать употребление алкоголя тем, кто ведет трезвый образ жизни, даже с намерением улучшить здоровье. Это может привести к негативным последствиям, подытожил эксперт.

Вино: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность, как выбрать. Вино: польза и вред для здоровья человека

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