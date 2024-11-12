Невролог объяснил, в каких случаях вино полезно для здоровья

Врач-невролог Алексей Данилов в рамках Российского винодельческого форума рассказал, как вино и продукты из винограда могут использоваться для профилактики ряда заболеваний.



«Вино является уникальным продуктом, который в зависимости от количества и качества, может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на организм. К примеру, алкогольные напитки из натурального винограда при соблюдении ряда важных условий могут использоваться для профилактики болезни Альцгеймера. Только в нашей стране от заболевания страдают более 1,5 млн человек», — отметил эксперт.



Чтобы вино приносило пользу, следует пить его в умеренных количествах и сочетать с правильным питанием, акцентируя внимание на средиземноморской диете и регулярной физической активности. Чрезмерное потребление вина, напротив, повышает риск развития деменции из-за его нейротоксического действия, подчеркнул доктор.



«Эффект вина, как и любого медикамента, напрямую зависит от дозы и состояния здоровья человека. Поэтому вопрос о его использовании для улучшения здоровья требует внимательного подхода. Людям, склонным к зависимостям или имеющим проблемы с печенью, не стоит рассматривать вино как лечебное средство», — сказал Данилов.

Кроме того, не стоит начинать употребление алкоголя тем, кто ведет трезвый образ жизни, даже с намерением улучшить здоровье. Это может привести к негативным последствиям, подытожил эксперт.