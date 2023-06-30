Невролог предупредила, что от чая для похудения может болеть голова

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «СЭ», почему от чая для похудения может болеть голова. «Чай для похудения, если пить его на регулярной основе, может спровоцировать хронические головные боли», — предупредила специалист. Все дело в его воздействии на организм.
Как отметила Екатерина Демьяновская, непосредственно на жировую прослойку такой чай не влияет: он обладает мочегонным и слабительным действием, то есть выводит много жидкости. «Вместе с жидкостью организм теряет и важные электролиты, такие как натрий, калий, магний, кальций и хлор. Возникает обезвоживание и ионный дисбаланс, способствующие головной боли», — заключила медик.
Ранее мы рассказывали, кому нельзя пить черный чай.
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