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Нейробиолог перечислил продукты, которые могут омолодить мозг
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нейробиолог перечислил продукты, которые могут омолодить мозг

Мария Маковей
Автор
Различные продукты
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду считает, что куриные яйца, приправленные куркумой и черным перцем, положительно влияют на когнитивные функции мозга. Об этом пишет издание CNBC.

«Наибольший интерес у таких экспертов, как я, вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты», — отметил медик.

Поэтому эксперт рекомендует добавить в рацион вышеперечисленные вещества. По словам Найду антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга. Витамины группы В помогают органу лучше функционировать, влияют на память, остроту мышления и внимание. А полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту новых клеток мозга.

Доктор добавил, что все эти вещества находятся в жирной рыбе, которую он советует есть два раза в неделю. Также нейробиолог призывает обратить внимание на семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное масло.

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По его словам, определенные вещества в составе продуктов помогают предотвратить возрастную потерю когнитивных функций мозга.

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