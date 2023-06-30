Нутрициолог дала 5 советов, как закрепить привычку пить воду

Нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова рассказала, как закрепить привычку пить воду.

«Ввести привычку регулярно пить воду не так легко. Первые дни вы не будете хотеть это делать. Однако со временем организм привыкнет к объему жидкости и будет «запрашивать» воду», — приводит слова врача Life.

5 советов, как начать регулярно пить воду:

1. Выпивайте стакан воды каждое утро. Сразу после пробуждения выпейте стакан воды перед завтраком. Жидкость на голодный желудок запускает химические процессы, которые способствуют обновлению клеток, объяснила Свиридова. Вода не только помогает телу проснуться, но и положительно влияет на нервную систему. Благодаря нескольким стаканам воды в день вы будете чувствовать себя бодрее, а раздражительность снизится, отметила врач.

2. Носите с собой бутылку воды. Свиридова советует завести специальную бутылку для воды: важно, чтобы она вам нравилась и ее было удобно брать с собой.

3. Установите напоминания. Пишите напоминания на стикерах или настройте уведомления на телефоне, чтобы они приходили каждый час.

4. Разнообразьте воду добавками. На первых порах вода будет казаться скучным напитком и вместо нее вам захочется выбрать сладкую газировку или соки, чего делать не стоит. Поэтому нутрициолог советует добавлять в воду лимон, мяту и имбирь, чтобы придать ей более «интересный» вкус.

«А если захочется сладенького, нарежьте несколько ягод клубники и добавьте листики базилика. Главное, никакого сахара — лучше подберите больше ярких сочетаний, например малина и апельсин», — советует Свиридова.

5. Запивайте еду водой. Достаточно стакана воды: распределите этот объем на все время завтрака, обеда или ужина. Жидкость способствует лучшему усвоению поступающей еды и улучшает обмен веществ, что поможет и при похудении.