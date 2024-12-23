Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог дала совет, который поможет преодолеть плато в весе
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог дала совет, который поможет преодолеть плато в весе

Мария Задорожная
Автор
Девушка измеряет талию
Фото GlobalStock, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» отметила, что при похудении многие сталкиваются с проблемой остановки потери веса, то есть плато.

В такие моменты эксперт рекомендует не паниковать, а пересмотреть рацион. По ее словам, успех диеты часто зависит от правильно установленных норм потребления калорий.

«Если вы теряете вес, тело требует меньше калорий для функционирования. Поэтому каждые один-два месяца пересчитывайте свою норму калорий, чтобы учесть изменения в весе. Используйте специальные онлайн-калькуляторы для более точной оценки», — объяснила специалист.

Кроме того, Гузман советует вести дневник питания, чтобы выявить незаметные переедания и пробелы в меню.

Голод и&nbsp;похудение: почему отказ от&nbsp;пищи не&nbsp;решает проблему лишнего веса. Голод и похудение: почему отказ от пищи не решает проблему лишнего веса
1
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже