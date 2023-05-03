Нутрициолог назвал масло, которое способно улучшить здоровье сердца и кишечника

Врач-нутрициолог Игорь Строков в беседе с порталом «МедикФорум» рассказал, что защитить организм от воспалений, а также улучшить здоровье сердца и кишечника, поможет льняное масло. Оно производится из молотых и прессованных семян льна, которые традиционно используют в качестве слабительного и заживляющего средства. «Преимущества льняного масла включают снижение воспаления, предотвращение сердечных заболеваний и улучшение пищеварения», — пояснил специалист. Все это происходит благодаря обилию в составе жирных кислот Омега-3 — принято считать, что они уменьшают воспаление.

По словам Игоря Строкова, льняное масло может по-разному воздействовать на людей, что требует дополнительного изучения. Однако уже доказано, что оно оказывает слабительный эффект и облегчает запоры. При язвенном колите — разновидности воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), льняное семя и льняное масло помогают уменьшить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, нормализуют артериальное давление и окружность талии.

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