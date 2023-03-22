0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 14:50

Нутрициолог назвала 3 типа полуфабрикатов, которые никогда не стоит покупать

Ольга Стрельникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Наггетсы и рыбные котлеты.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Telegram Дзен

Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала, о каких полуфабрикатах лучше забыть раз и навсегда. Никогда, по ее словам, не стоит покупать продукты быстрого приготовления, такие как сухие супы, пюре и лапша. «Они, как и все полуфабрикаты, содержат много добавок — соль, красители, консерванты, мало нутриентов и витаминов, поэтому не представляют большой пищевой ценности. Кроме того, частое их употребление повышает холестерин и риск развития различных заболеваний», — предупредила эксперт.

Также лучше отказаться от сосисок и колбас. «Помимо различных добавок, они зачастую содержат недостаточное количество натурального мяса. Регулярное употребление сосисок и колбас может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника», — подчеркнула Ольга Деккер.

Завершают антирейтинг куриные наггетсы и замороженные рыбные палочки. «Рыбные палочки ко всему прочему могут быть загрязнены токсинами и другими опасными веществами», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о том, как пищевые добавки влияют на организм.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала 5 причин есть сало каждый день