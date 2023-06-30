Нутрициолог назвала 5 проверенных стратегий для избавления от целлюлита

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова раскрыть секреты избавления от целлюлита.

Целлюлит чаще всего встречается у женщин и может быть вызван генетикой, гормонами, диетой, факторами образа жизни или старением.

Первый совет — здоровое питание. Оно помогает уменьшить воспаление в организме, что может помочь минимизировать проявления целлюлита, а также обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для общего здоровья.

«Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зерна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия», — рассказала Мельникова Life.

Второй совет — регулярные физические упражнения. Они помогают улучшить кровообращение во всем организме, что способствует уменьшению воспаления, вызывающего целлюлит, а также укреплению мышц в зонах воздействия, что со временем помогает сделать кожу более упругой и гладкой.

Самыми эффективными упражнениями будут приседания, выпады, толчки, боковые подъемы ног. Помогут также подъемы по лестнице, бег, скакалка, велосипед и занятия альпинизмом.

Третье — обильное питье воды. Оно не только увлажняет кожу, но и помогает вымывать из организма токсины, которые могут способствовать образованию жировых «карманов» под поверхностью кожи, что и приводит к образованию целлюлита. Нутрициолог рекомендует пить в день не менее 8 стаканов воды.

Четвертый совет — лосьоны и кремы для местного применения. Они помогают увеличить циркуляцию поверхностного слоя кожи, обеспечивая временное уменьшение апельсиновой корки, уточняет Мельникова. Особенно эффективны гели на основе кофеина, кремы с ретинолом, масла с витамином Е, топические отшелушивающие средства, эфирные масла, например, грейпфрутовое и лавандовое.

Последний совет — это профессиональные процедуры, такие как радиочастотная лазерная терапия, массаж глубоких тканей, эндермология. Они помогают разрушить жировые клетки, стимулируют выработку коллагена и эластина, тем самым разглаживая ямочки, добавила эксперт.

«Помните, что последовательность является ключевым фактором при работе с целлюлитом», — напомнила Мельникова.