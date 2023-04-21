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Сегодня, 08:30

Нутрициолог назвала 5 типов продуктов, провоцирующих изжогу

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Фастфуд на столе крупным планом.
Фото Freepik/jcomp
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Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», какие продукты могут стать причиной изжоги. «Изжога — это состояние, при котором жидкость из желудка поднимается в сторону горла, вызывая ощущение жжения и дискомфорта. Некоторые продукты могут привести к ней или усилить ее», — пояснила специалист.

Среди продуктов, которые вызывают и усиливают изжогу, Ольга Деккер назвала жирную и жареную пищу (картофельные чипсы, куриные крылья, бургеры и прочее), еду с высокой концентрацией кислот (томатный соус, цитрусовые, винный уксус, маринованные овощи), кофе и кофеинсодержащие напитки (чай и другие), острые специи (прежде всего черный и красный перец), молочные продукты. Если с жирной, кислой и острой пищей все более или менее понятно, то почему организм так реагирует на кофеин и молоко, не настолько очевидно. Как пояснила нутрициолог, напитки, содержащие кофеин, могут вызвать расслабление нижней части пищевода, что повысит риск обратного течения содержимого желудка. Относительно молока она сказала: «Каждый организм индивидуален и по-своему реагирует на различную еду. Например, некоторые люди имеют проблемы с усвоением молочных продуктов, что и приводит к изжоге. Если это состояние возникает часто, лучше не оставлять его без внимания и обратиться к врачу», — подытожила Ольга Деккер.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от изжоги.

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