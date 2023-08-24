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Сегодня, 13:35

Нутрициолог назвала болезни, при которых нужно есть бананы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Бананы в руках.
Фото Freepik/freepik
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23 августа нутрициолог Вероника Гусакова рассказала порталу News.ru, что бананы полезно есть людям с артритом и астмой. Связано это с высоким содержанием в них витамина B6. «Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме», — пояснила специалист.

Кроме того, в бананах много других витаминов: А, В9, Е, РР и С. Они также содержат магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

Ранее, 29 июня 2021 года, главврач ГКБ имени Виноградова, заслуженный врач России и доктор медицинских наук Ольга Шарапова рассказала о пользе и вреде бананов.

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Польза и вред
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