Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую жир

Дипломированный нутрициолог Олеся Платонова-Губинская в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о низкоуглеводной диете.

«Первое, что нужно помнить, и основное — калорийность питания необходимо снизить и ограничить прием высокоуглеводной пищи. Обязательно ведите дневник приема пищи с подсчетом потребляемых калорий. Наиболее оптимальный дефицит калорий составляет 15-20% от вашей дневной нормы. При этом помним, что граница минимально допустимых калорий 1200», — подчеркнула специалист по питанию, отметив, что понижение калоража еще в большей степени желаемого результата не принесет. В случае когда калорийность суточного рациона ниже нормы, организм уходит в стадию энергосбережения и не желает дальше расставаться с лишними килограммами и сантиметрами, при этом испытывает большой стресс. В последствии вес не просто вернется, но может и увеличиться по сравнению с исходной цифрой.

Преимущество низкоуглеводной диеты, по мнению Олеси Платоновой-Губинской, перед другими вариантами в том, что она имеет долгосрочный гарантированный результат — вы не наберете лишние килограммы по возвращении к стандартному дневному калоражу в границах вашей индивидуальной нормы. Принцип диеты заключается в том, что нет необходимости ориентироваться на вес еды. Важно правильно распределить нутриенты. «Рацион должен выглядеть так: 45% жиров, 25% белков, 30% углеводов. В дальнейшем, когда произойдет тот самый «мотивирующий скачок понижения веса», правильным будет перейти на диету с дефицитом 10-20% и не больше! Если вы хотите продолжать худеть на 10-20 процентах — это уже будет питание с дефицитом калорий, больше снижать не стоит, велика вероятность наступления «плато»!» — предостерегла нутрициолог.

Для определения суточной нормы калорий Олеся Платонова-Губинская предлагает умножить цифру базового уровня метаболизма (BMR) на коэффициент физической активности. Цифра базового уровня метаболизма определяется по формуле: 9,99 х (вес в кг) + 6,25 х (рост в см) — 4,92 х (возраст) — 161, а коэффициента физической активности зависит от того, чем занимается человек и какое время, и варьируется в среднем от 1,2 до 1,46 (при минимуме движений и сидячей работе — 1,2, при легких нагрузках — 1,375, при средней активности — 1,46). «На этом этапе вы можете понять насколько критична будет нехватка калорий при меню в 1200 кал. Помните, чем выше нехватка, тем краткосрочнее диета. С подсчетом калорий вам помогут мобильные приложения, такие как FatSecret и другие», — резюмировала специалист.

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