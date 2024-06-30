Нутрициолог назвала опасный экзотический фрукт

В беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк перечислила опасные экзотические фрукты, среди которых есть аки. Эти плоды вечнозеленого дерева считаются национальным фруктом на Ямайке и внешне напоминают крупную грушу желто-красного цвета.



Однако местные жители знают, что аки могут быть ядовитыми, если их рано сорвать. Плоды можно есть только при условии, что фрукт созрел естественным образом.

«Спелые плоды трескаются, становятся видны их крупные семена и белая мякоть», — добавила эксперт.

По словам Стасюк, главная опасность аки — ядовитый гипоглицин. При отравлении им у человека возникает рвота или дистрофия печени. В некоторых случаях опасное вещество вызывает кому. Чтобы снизить влияние токсина, она порекомендовала термически обработать фрукт — проварить его 10 минут в кипящей воде.

«Очень важно есть фрукт в умеренных количествах — не более одного в день», — подчеркнула нутрициолог.

Также специалист добавила, что аки нельзя есть детям младше четырех лет из-за риска возникновения расстройств пищеварения, головной боли и аллергических реакций.