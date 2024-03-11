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Нутрициолог назвала овощ который должен быть в рационе весной
Питание и еда

11 марта, 12:15

1 мин.

Нутрициолог назвала овощ, который должен быть в весеннем рационе

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка готовит брокколи
Фото Anastasia Dobrusina/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что капуста брокколи должна быть в весеннем рационе каждого человека.

«Брокколи содержит витамин С, B6 и магний. Также в одной порции овоща присутствует почти дневная норма очень важного для иммунитета витамина А. Благодаря богатому витаминному составу продукт помогает защитить организм от опасных вирусов и бактерий, которые активизируются в весеннее время года», — объяснила эксперт.

Кроме того, брокколи укрепляет кости, увеличивает их плотность и снижает риск переломов из-за высокого содержания витамина К.

«Брокколи — один из чемпионов по содержанию клетчатки. Ее грубые пищевые волокна очищают организм от токсинов, лишнего сахара, холестерина и канцерогенов. Согласно исследованиями лондонских ученых, регулярное употребление овоща нормализует пищеварение и предотвращает желудочно-кишечные заболевания», — добавила специалист.

По словам эксперта, в весеннее время на пиковые уровни выходят фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны, прогестерон и пролактин, что приводит к гормональным изменениям. А брокколи содержит огромное количество индол-3-карбинола — органического вещества, которое играет важную роль в поддержании нормальной работы женской репродуктивной системы.

Также Стасюк подчеркнула, что брокколи — это диетический продукт, в 100 г которого содержится всего лишь 34 ккал. Однако высокое содержание воды и клетчатки в капусте замедляет пищеварение, создает ощущение сытости и задерживает чувство голода, что способствует похудению.

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